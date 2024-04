Els treballadors de les escoles bressol municipals de Barcelona assenyalen ràtios "abusives" i manca de recursos

La Plataforma Dignitat pel 0-3 demana una taula de diàleg amb l'Ajuntament i la Generalitat



BARCELONA, 11 abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Dignitat pel 0-3 --impulsada per professionals i famílies de les escoles bressol municipals de Barcelona, a càrrec de CGT, USTEC, Intersindical i CCOO UTE Cavall de Cartró-Koala Suport Educatiu-- ha criticat ràtios "abusives", manca de recursos, desatenció de la seva salut i l'externalització de serveis de suport.

En una roda de premsa aquest dijous, l'educadora infantil Aina Cabau ha traslladat a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) i al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya la "necessitat de trobar solucions urgents i immediates la situació insostenible".

Per això, en nom de la Plataforma, ha demanat a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya una taula de diàleg i "un compromís real amb la petita infància".

La plataforma exigeix derogar el decret que regula el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres, i crear-ne un de nou que "posi el benestar i els drets de la infància per davant".

La delegada de la CGT i educadora infantil, Georgina Rius, ha retret al consistori que tingui superàvit econòmic i "tot i així" abandoni la petita infància.

REDUCCIÓ DE RÀTIOS I RECURSOS

L'educadora infantil Katia Miguel ha assegurat que les ràtios a les llars d'infants són "abusives i desmesurades" i que hi ha molta diferència amb altres països de la Unió Europea, per la qual cosa ha demanat una reducció de la ràtio mínima per educadora.

També ha subratllat que és "urgent" dotar de més recursos professionals, humans i materials les escoles.

En representació de les famílies, Clara Narvión ha afirmat que la reducció de les ràtios és "fonamental" i ha insistit a millorar les seves condicions materials.

BAIXES MÈDIQUES I EXTERNALITZACIÓ DE SERVEIS

Miguel ha recalcat que a les escoles bressol de Barcelona el registre de baixes mèdiques ha crescut en els últims anys, la qual cosa atribueix al "fort impacte que les condicions de treball generen en les treballadores".

En representació dels professionals de suport, neteja i cuina, la treballadora Laura Martínez també ha reivindicat la seva feina i la "necessitat d'assegurar una estabilitat laboral" per als qui l'exerceixen.

Ha explicat que es troben en una situació precària a causa dels contractes fixos discontinus i de formar part d'una empresa externa: "Cada dos anys ens veiem abocades a saber quina empresa ens tocarà, si hi haurà retallades i quins horaris tindrem", la qual cosa els genera incertesa laboral i econòmica, ha detallat.