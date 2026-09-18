Els treballadors de l'autobús de Barcelona convoquen una vaga pel 22 de setembre

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
El comitè d'empresa dels autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha convocat una vaga per al dimarts que ve, 22 de setembre, que provocarà aturades entre les 10 i les 17 hores, han confirmat a Europa Press fonts municipals.
Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya', els treballadors afirmen que la seva "paciència ha arribat a un límit" després de fins a 23 reunions infructuoses amb l'empresa en les negociacions del nou conveni laboral.
TMB assegura que estan en plena negociació amb els sindicats que signen la vaga, ACAT, ACTUB, CC.OO., CGT, SIT i UGT, amb els quals esperen arribar a un acord per adaptar als treballadors del bus el nou conveni municipal.