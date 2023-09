Els teatres de Focus programaran obres de Flotats, Manrique i T de Teatre en la seva nova temporada

Focus planeja obrir un centre de formació i un teatre en el Poblenou



Els quatre teatres del Grup Focus a Barcelona programaran una setentena d'espectacles durant la temporada 2023-2024, amb 14 produccions pròpies i 15 coproduccions, i comptaran amb muntatges de directors com Josep Maria Flotats, Julio Manrique, Magüi Mira, Claudio Tolcachir, Sergi Belbel i Patrice Chéreau, la companyia T de Teatre i l'espectacle immersiu 'La noche de los muertos vivientes'.

El president del grup, Daniel Martínez, ha subratllat aquest divendres que afronten la nova temporada amb optimisme després de la temporada "rècord" que van viure els teatres de Focus en la temporada 2022-2023, amb 413.000 espectadors i més de nou milions de recaptació, que suposen creixements del 20% i 30%, respectivament, respecte a l'any anterior.

Martínez ha remarcat que l'èxit del passat any teatral remarca la vigència de l'activitat teatral després del període pandèmic, i ha subratllat que ofereix les sales com a "illes de descompressió".

El president de Focus també s'ha referit al futur projecte a la seva seu del Poblenou de Barcelona amb un centre de formació artística en totes les seves disciplines i que inclourà un nou teatre.

Martínez ha explicat que el projecte es dirà Gènesis, evocant el nom del grup de teatre que va originar Focus, i preguntat per quan preveu que es pugui obrir ha assegurat: "La nostra idea seria setembre de 2025".

En una presentació, amb una visió crítica de la intel·ligència artificial, el grup ha presentat les programacions del Teatre Romea, el Teatre Goya, el Teatre Condal i La Villarroel, amb una inversió de 14 milions d'euros i sense els títols que formaran part del Festival Grec 2024.

ROMEA I GOYA

El Teatre Romea inicia la seva programació amb 'El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc', amb l'actor Pere Arquillué, al que seguiran altres muntatges com la producció de T de Teatre 'La dóna fantasma' i el muntatge dirigit per Patrice Chéreau i Thierry Thieû Niang 'La douleur', el relat autobiogràfic de Marguerite Dures.

La programació del Romea també comptarà amb 'Lali Symon', dirigida per Sergi Belbel i protagonitzada per Emma Vilarasau; 'Alma y palabra' de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic amb direcció de Lluís Homar; 'Jauría' de Miguel del Arco amb Carlos Cuevas en el repartiment, i 'Voltaire/Rousseau. La disputa', amb Flotats a l'adreça, entre altres muntatges.

El Teatre Goya obrirà amb 'Las guerras de nuestros antepasados', protagonitzada per Carmelo Gómez, al que seguiran obres com a 'L'amic retrobat', amb text de Josep Maria Miró, i 'Conqueridors', dirigida per Josep Maria Mestres.

La sala també programarà la recuperació de 'La trena', amb direcció de Clara Segura, i l'actriu Belén Rueda protagonitzarà el text 'Salomé', dirigit per Magüi Mira.

CONDAL I LA VILLARROEL

El Teatre Condal començarà la temporada amb 'Un amor particular', dirigida per Jumon Erra, i l'espectacle immersiu 'La noche de los muertos vivientes', basat en la mítica pel·lícula dirigida per George A.Romero.

Unes altres de les obres que es podran veure en el Condal durant la temporada són 'Tot l'any pot ser Nadal', amb Joan Pera, 'Escape Room 2', de Joel Joan i Hèctor Claramunt; el muntatge 'Alan', i l'espectacle musical 'Una llum tímida', entre d'altres.

La Villarroel inicia temporada amb el monòleg 'Història d'un senglar' protagonitzat per Joan Carreras, al que seguiran altres peces com 'Love, love, love' i 'Amèrica', ambdues dirigides per Julio Manrique, i 'Elling', dirigida per Pau Carrió i protagonitzada per David Verdaguer.

Altres textos que posarà en escena La Villarroel serà 'Conspiranoia', protagonitzada per Eduard Farelo i 'L'illa deserta', un nou text de Marc Artigau.