Els socorristes de Barcelona reiteren la seva predisposició al diàleg amb l'Ajuntament

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
Els socorristes de Barcelona, en vaga des de l'1 d'agost, han reiterat la seva predisposició al diàleg amb l'Ajuntament de Barcelona, al que critiquen per "inacció", en un comunicat emès aquest divendres per la secció sindical de socorristes de CGT.
Segons els socorristes, el model de licitació vigent provoca falta de personal en temporada alta i deixa zones sense vigilància "en la mal planejada temporada baixa".
A més, han criticat a l'Ajuntament perquè, en les seves paraules, les estadístiques municipals no reflecteixen la càrrega real del servei, per la qual cosa "és necessari que s'escolti la veu de la plantilla".
D'altra banda, han argumentat que el debat sobre salaris que planteja l'administració és "enganyós i sensacionalista", criticant el tipus d'IRPF que se'ls aplica i els plusos que, segons diuen, inflen les estadístiques.
Respecte als serveis mínims durant la vaga, asseguren que serà l'autoritat competent qui hagi de resoldre sobre la gestió que està fent l'empresa FCC i responen que "les insinuacions de sabotatge o danys intencionats són acusacions a la desesperada per no atallar el problema de base".