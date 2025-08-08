Els socorristes de Barcelona mantenen la vaga indefinida després de l'última reunió amb l'Ajuntament

Al·leguen buscar una solució al conflicte que no es basi "en pegats ni promeses dilatades en el temps"
Els socorristes de Barcelona mantenen la vaga indefinida a les platges de la capital catalana després de l'última reunió amb l'Ajuntament i l'empresa, FCC, al·legant que els han posat sobre la taula la mateixa proposta que ja van mostrar el passat 18 de juliol, la qual afirmen que va ser "un dels detonants" de la vaga.
Ho han expressat a través del sindicat CGT --que va convocar l'inici de la vaga el passat 1 d'agost-- en un comunicat aquest divendres, on apunten que el document que administració i empresa els han proposat de nou torna a "no garantir un servei adequat per a les necessitats de Barcelona".
Entre les demandes dels socorristes destaquen l'allargament de la temporada de treball i un increment de la plantilla.
CGT exposa que el consistori ofereix als socorristes contractats per a la temporada alta una setmana més de treball, situant el termini de feina entre el 30 de maig i el 13 de setembre --amb un total de 3,5 mesos de durada del contracte--, mentre que el col·lectiu vol que s'allargui entre l'1 de maig i el 30 de setembre, amb cinc mesos i, al llarg de l'any, es tradueixi en 246 dies enfront dels 172 actuals.
En temporada baixa, el col·lectiu vol arribar als 40 treballadors pels 30 actuals, mentre que el consistori els ofereix fins a 34 treballadors i 2 més per a la temporada alta, que oscil·la entre els 48 i els 52.
CRITIQUEN EL DISSENY DEL SERVEI
Els socorristes insisteixen en "la necessitat de ser extremadament rigorosos" en el disseny del servei de salvament i socorrisme ja que, segons ells, aquest servei no es limita a vigilar als banyistes des d'una torre.
Ho exemplifiquen en les assistències dins i fora de l'aigua, la gestió d'incidències en el passeig marítim, la resposta a emergències mèdiques o el suport als Bombers i Salvament Marítim en accidents fora dels 200 metres de cobertura.
"L'Ajuntament segueix basant les seves necessitats exclusivament en les dades d'afluència d'usuaris a la sorra, ignorant per complet la quantitat de persones que es troben en l'aigua o a les zones limítrofes al passeig marítim", asseguren.
Han afegit que, malgrat la falta d'avanços significatius, el col·lectiu manté la voluntat d'arribar a una solució al conflicte, la qual no pot basar-se "en pegats ni promeses dilatades en el temps".