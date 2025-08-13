Els socorristes de Barcelona lamenten l'estratègia de "desgast" de l'Ajuntament i exigeixen diàleg

BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
Els socorristes de Barcelona han lamentat l'estratègia de "desgast de la plantilla" per la qual, al seu judici, aposta l'Ajuntament i han exigit que es convoqui immediatament una taula de diàleg per aconseguir una solució.
En un comunicat de CGT, els treballadors han assenyalat que la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, va anunciar que es convocaria una mediació si bé no ha arribat encara: "Volem saber què espera per abordar de manera seriosa" aquest conflicte.
Han sostingut que mentre dura el pols per part del consistori, es "posa en risc la seguretat dels usuaris i visitants de les platges", mentre que la directiva de les empreses implicades, afirmen, no té la capacitat de resoldre la crisi.
D'aquesta manera, els socorristes han avisat que la solució "només arribarà quan els qui tenen la responsabilitat política donin la cara", i han reclamat que si els càrrecs actuals no estan disposats a assumir la seva responsabilitat, dimiteixin.
Després de 13 dies de vaga, els treballadors segueixen demanant que es procurin "condicions dignes" en els seus llocs, un augment de personal i garanties de seguretat real a les platges i per als propis socorristes.