Els socorristes de Barcelona exigeixen "serietat" a l'Ajuntament per posar fi a la vaga

BARCELONA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
Els socorristes de Barcelona han exigit "serietat" a l'Ajuntament per dialogar i assolir un acord que posi fi a la vaga que van iniciar fa 18 dies.
En un comunicat de CGT aquest dilluns, els treballadors han recordat que el dijous, durant el pregó de les festes de Gràcia, van lliurar les seves propostes "sense distorsions ni interpretacions errònies" a la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet.
"Els documents ja estan lliurats, és hora de solucions", sostenen els socorristes, que han lamentat que un govern d'esquerres tracti als seus treballadors com si fos una multinacional, perllongant una vaga per no seure a negociar.
Han insistit al consistori en què posi "al capdavant de les negociacions a responsables polítics amb capacitat de decisió" com la pròpia Bonet, el gerent de l'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans, Xavier Patón, o fins i tot l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni.
"Estem preparats per dialogar i assolir un acord. La pregunta és: ho està també l'Ajuntament de Barcelona?", han apuntat els treballadors aquest dilluns.