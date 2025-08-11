Els socorristes de Barcelona demanen responsabilitat a l'Ajuntament: "Les platges estan molt plenes"

BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
Els socorristes de Barcelona han demanat responsabilitat a l'Ajuntament per arribar a un acord davant d'un context de gran afluència a les platges de la ciutat: "La ciutat es troba en plena ona de calor. Les platges estan molt plenes, i l'operativa de serveis mínims no garanteix la seguretat".
Ho han dit en una nova protesta davant de la seu del PSC a Barcelona, on el president del Comitè d'Empresa, Jeremías Marchesi, ha assegurat que el consistori no s'ha posat en contacte amb els treballadors durant el cap de setmana per reunir-se.
"Apel·lem al mateix discurs de Laia Bonet sobre responsabilitat, ara per part de l'Ajuntament, perquè aquesta situació s'aclareixi", ha assenyalat respecte a les declaracions de la primera tinent d'alcalde el divendres passat, quan va assegurar estar sorpresa i preocupada per la decisió dels treballadors de rebutjar la proposta del consistori.
En aquest sentit, han reconegut que si bé l'oferta integrava alguna petita millora, no era "suficient perquè en el futur no segueixin existint aquest tipus de situacions conflictives", per la qual cosa reclamen que la nova proposta sigui concisa i que resolgui les problemàtiques que, a judici seu, s'arrosseguen des del 2023.
D'altra banda, han lamentat que el govern municipal no hagi esmentat en cap moment el deute d'uns 100.000 euros en concepte de sous de treballadors que va deixar l'anterior empresa adjudicatària: "Hi ha molta desinformació i nosaltres estem esperant aquesta reunió per poder aclarir-la".