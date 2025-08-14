Els socorristes de Barcelona compleixen 14 dies de vaga: "La situació segueix estant estancada"

Reclamen una nova mediació a la qual assisteixin persones amb "capacitat tècnica i poder de decisió"
BARCELONA, 14 ago. (EUROPA PRESS) -
Els socorristes de Barcelona han complert aquest dijous el 14 dia de vaga per reclamar a l'Ajuntament millors condicions laborals, entre elles una ampliació de la plantilla i una extensió de la temporada, i han avisat: "La situació segueix estant estancada".
En declaracions als mitjans des de la platja del Bogatell de Barcelona, el delegat del Comitè d'Empresa, Nahuel Cabrera, ha exigit una nova mediació a la qual assisteixin persones amb "capacitat tècnica i poder de decisió" per poder aconseguir un acord.
"Ens estan enviant a empleats que no tenen ni idea amb propostes irrisòries", ha lamentat, però ha assegurat que els treballadors estan preparats i tenen els motius de la vaga clars, per la qual cosa no pensen abandonar.
Respecte a les seves reivindicacions, ha defensat que tant des del sector públic com del privat s'està incentivant allargar la temporada de platja a través dels esports nàutics, com el paddle surf: "Tot això repercuteix i fa que tingui sentit el nostre reclam".
També ha assenyalat que cada vegada menys persones es plantegen treballar com a socorristes donades les condicions a les quals estan exposats, la qual cosa "fa que el servei decaigui encara més".
SERVEIS MÍNIMS
Cabrera ha recordat que aquestes dues últimes setmanes, els socorristes han estat treballant amb un 50% de serveis mínims, la qual cosa els obliga a cobrir la totalitat de les platges amb la meitat de personal: "Això repercuteix en la integritat i la salut dels treballadors. És a dir, indirectament estan vulnerant el nostre dret a la vaga".
Així mateix, ha explicat que des del col·lectiu, que assegura que està molt unit davant de la protesta, han activat la caixa de resistència i tracten d'organitzar-se perquè "ningú ho passi malament, que ningú tingui cap tipus d'altercat a la seva vida".
De totes maneres, ha assenyalat que "molts companys s'estan donant de baixa, ja que hi ha situacions que no estan sent del tot justes i això repercuteix en la plantilla".