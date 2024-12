Els sectors d'alta intensitat en tecnologia o coneixement de Barcelona augmenten el seu VAB en un 38%

BARCELONA 26 des. (EUROPA PRESS) -

El conjunt de tots els sectors intensius en tecnologia o coneixement de Barcelona han augmentat el seu Valor Afegit Brut (VAB) en un 38% en quatre anys, de 2018 a 2022, suposant gairebé la meitat de l'economia de la ciutat en 2022 amb el 49,6% del VAB.

Així ho recull un informe publicat per l'Oficina Municipal de Dades (OMD) que per primera vegada quantifica el VAB d'aquests sectors per visualitzar com avança la transformació del model productiu a la ciutat, ja que s'actualitzarà anualment, segons informa el consistori aquest dijous en un comunicat.

Els sectors intensius en tecnologia o coneixement a Barcelona el 2022 van generar un VAB de 43.104 milions d'euros, pràcticament la meitat del VAB de la ciutat (49,6%), i es considera estable a l'entorn de la meitat de l'economia en tot el període considerat.

El tinent d'alcalde d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament, Jordi Valls, ha reivindicat l'economia del coneixement com "un dels principals motors econòmics de Barcelona: investigació, innovació i tecnologia més capdavanteres aplicades a sectors clau de futur com la biomedicina, les telecomunicacions, la indústria del xip o el sector audiovisual, entre altres".

"Aquest és el camí del futur", ha defensat, alhora que ha assegurat que aquest camí es veurà reforçat amb el Pla Estratègic de Ciència i Innovació i els nous fons públic-privats de capital de risc.