Els robatoris en establiments de Rubí (Barcelona) baixen un 56% el primer trimestre respecte al 2023

BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

Les dades de delinqüència de la comissaria de Rubí (Barcelona) mostren una reducció d'un 56% dels robatoris als establiments comercials el primer trimestre d'aquest any en comparació amb el mateix trimestre del 2023, informa aquest dijous en un comunicat.

Durant aquest any, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Rubí han treballat plegats des de dues perspectives: la de prevenció, en la qual miren de detectar els delinqüents com més aviat millor, i la de recerca, per identificar els lladres.

Els Mossos han destacat els 9 casos resolts l'última setmana del mes d'abril, quan van detenir tres persones que acumulaven 40 antecedents policials i tenien una gran mobilitat al territori.