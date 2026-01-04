Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
La Cavalcada començarà a les 18 a la Ciutadella i acabarà a la Font Màgica de Montjuïc
BARCELONA, 4 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Reis Mags desfilaran aquest dilluns per Barcelona amb noves carrosses i un espectacle renovat que combina la tradició i la tecnologia amb els talents coreogràfics i l'art de carrer de la ciutat, a més d'un espai dedicat al Tour de França, que sortirà des de la ciutat aquest estiu.
Arribaran al Portal de la Pau a les 16.30 a bord de les Orenetes, les clàssiques embarcacions del Port de Barcelona, on seran rebuts per l'alcalde, Jaume Collboni, la qual cosa donarà inici a la Cavalcada per la ciutat, que el passat any va reunir a 750.000 persones, segons va informar el consistori.
EN DIRECTE PER BETEVÉ
La celebració es podrà seguir en directe a través de Betevé a partir de les 16, amb l'arribada de Les seves Majestats al Portal de la Pau i la posterior cavalcada.
Entre les novetats d'aquest any està la nova carrossa doble del rei Baltasar, que tancarà la benvinguda real amb nous estendards i vestuari directament portat de Senegal, acompanyat per tres marionetes gegantes: un elefant de 3 metres i dues girafes de 4, obra de l'artista Hoekwil Roger Titley.
NOVETATS
També destaca la nova carrossa del rei Melchor coronada per un antic trenet de colors, que portarà joguines per als nens de la ciutat, dissenyada per Ramon de los Heros, que desfilarà al són de la música del conservatori del Liceu i del compositor Esteban Tamashiro interpretada per Som-hi Dansa.
I el rei Gaspar anirà sobre una carrossa que recrea el misteri dels seus orígens, amb nous estendards dissenyats per Marc Salicrú.
Una altra de les novetats serà la desfilada 'Barcelona i el Tour: un bon Tàndem', que comptarà amb tàndems voladors i un grup de 12 ciclistes BMX que interpretaran una singular coreografia.
DEL MAR A MONTJUÏC
Després de la seva arribada a les 16.30 al Portal de la Pau, Collboni lliurarà als Reis les claus de la ciutat perquè puguin repartir regals per les llars, i a les 18 la Cavalcada s'engegarà des del Parc de la Ciutadella cap al Paral·lel.
Sobre les 18.55, la cavalcada arribarà al monument a Colón, a les 19.10 passarà pel Portal de Santa Madrona, ja en l'avinguda Paral·lel, a les 19.30 girarà per la ronda Sant Pau i sobre les 19.45 passarà pel mercat de Sant Antoni.
A les 20.10, la Cavalcada girarà cap al carrer Sepúlveda, a les 20.30 passarà a l'altura del carrer Entença, a les 20.50 arribarà a l'avinguda Maria Cristina i a les 21.10 serà el moment en el qual la desfilada comenci la seva arribada pel carrer Francesc Ferrer i Guàrdia, on Les seves Majestats desembarcaran en la Font Màgica de Montjuïc.
S'aniran repartint unes 7 tones de caramels sense gluten entre els assistents.
CAVALCADA INCLUSIVA
En la seva organització, l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha integrat criteris transversals d'accessibilitat i inclusividad en la Cavalcada assessorat per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).
D'aquesta manera, la desfilada comptarà amb espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda, situats en el Pla de Palau, la plaça Drassanes, el mercat de Sant Antoni i la plaça Espanya, amb la participació de persones amb diversitat funcional.
La Cavalcada inclou coreografies amb llengua de signes i, en els actes previs, els Reis Mags disposaran de servei d'interpretació en llengua de signes i subtítols en les pantalles.