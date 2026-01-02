Els Reis d'Orient arribaran aquest dilluns a Barcelona a bord de Las Golondrinas del Port

La Cavalcada comptarà amb un espai dedicat al Tour de França i 2 noves carrosses
BARCELONA, 2 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Reis d'Orient arribaran aquest dilluns al Portal de la Pau de Barcelona a bord de Las Golondrinas, les clàssiques embarcacions del Port, on seran rebuts per l'alcalde, Jaume Collboni, que donarà inici a la Cavalcada, que comptarà amb un espectacle renovat.
En la seva presentació aquest divendres, el patge Gregori, acompanyat pel regidor de Cultura, Xavier Marcé, i la directora de la Cavalcada, Barbarana Pons, ha assegurat que el viatge de Ses Majestats "avança adequadament", després de mesos preparant novetats per al seguici.
Destaca la nova carrossa doble del rei Baltasar, que tancarà la benvinguda reial amb nous estendards i vestuari directament portat de Senegal, acompanyat per tres titelles gegantes: un elefant de 3 metres i dues girafes de 4 metres, obra de l'artista Hoekwil Roger Titley.
També destaca la nova carrossa coronada per un antic trenet de colors, que portarà joguines per als nens de la ciutat, dissenyada per Ramon de los Heros, que desfilarà al so de la música del conservatori del Liceu i del compositor Esteban Tamashiro interpretada per Som-hi Dansa.
Una altra de les novetats serà la desfilada 'Barcelona i el Tour: un bon Tàndem', en homenatge a la important carrera ciclista la sortida de la qual es durà a terme a la ciutat aquest estiu, que comptarà amb tàndems voladors i un grup de 12 ciclistes BMX que realitzaran una singular coreografia.
DEL MAR A MONTJUÏC
Respecte al recorregut, Marcé ha assenyalat que malgrat la reobertura de la Via Laietana no han "trobat arguments" per canviar el recorregut ideat després de l'inici de les obres, per la qual cosa es mantindrà el dels últims anys.
Després de la seva arribada a les 16.30 al Portal de la Pau del Port de Barcelona, Collboni lliurarà als Reis d'Orient les claus de la ciutat perquè puguin repartir regals per les llars de la ciutat, i a les 18 hores la Cavalcada arrencarà des del Parc de la Ciutadella cap al Paral·lel.
Sobre les 18.55, la cavalcada arribarà al monument a Colom, a les 19.10 passarà pel Portal de Santa Madrona, ja a l'avinguda Paral·lel, i a les 19.30 girarà per la ronda de Sant Pau, passant a les 19.45, aproximadament, pel mercat de Sant Antoni.
A les 20.10 hores, la Cavalcada girarà cap al carrer Sepúlveda, a les 20.30 passarà a l'altura del carrer Entença, a les 20.50 arribarà a l'avinguda Maria Cristina i a les 21.10 serà el moment en el qual la desfilada comenci la seva arribada pel carrer Francesc Ferrer i Guàrdia, on Ses Majestats desembarcaran a la Font Màgica de Montjuïc.
El seguici completa tindrà una durada d'1 hora, aproximadament, i una vegada hagi finalitzat, per raons de seguretat, es repartiran unes 7 tones de caramels sense gluten entre els assistents.
UNA CAVALCADA INCLUSIVA
En la seva organització, l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha integrat criteris transversals d'accessibilitat i inclusiviat a la Cavalcada, assessorat per l'Institut Municipal de Personis amb Discapacitat (IMPD).
D'aquesta manera, la desfilada comptarà amb espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda, situats al Pla de Palau, la plaça Drassanes, el mercat de Sant Antoni i la plaça Espanya, i amb la participació activa de persones amb diversitat funcional.
La Cavalcada inclou coreografies amb llengua de signes i, en els actes previs, els Reis disposaran de servei d'interpretació en llengua de signes i subtítols a les pantalles.