Els Reis arriben a la cerimònia del 75 aniversari del Premi Planeta de Novel·la

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Els reis Felip VI i Letizia han arribat aquest dijous sobre les 20.35 hores al sopar literari del 75 aniversari del Premi Planeta de Novel·la, que se celebra al Pavelló 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Els Reis han posat en el photocall amb el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; el d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el president del Grupo Planeta i d'Atresmedia, José Creuheras.
El Premi Planeta està dotat amb un milió d'euros per l'obra guanyadora i 200.000 euros per a la finalista, i aquest any s'han presentat 1.424 obres originals de tot el món.