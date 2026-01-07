Els punts de recollida d'arbres de Nadal de Barcelona comencen a rebre avets

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
Els punts de recollida d'arbres de Nadal de Barcelona han començat a rebre exemplars d'avets i branques ornamentals, els quals continuaran recollint fins al 17 de gener per evitar que s'abandonin a la via pública i, a més, aprofitar-los com a recurs.
En total, l'Ajuntament de Barcelona ha habilitat 227 punts, un més que l'any passat, que serviran per reciclar els arbres naturals utilitzats per a la decoració nadalenca, convertint-los en triturats d'encoixinament per a sòls de parcs i jardins, explica el consistori en un comunicat aquest dimecres.
L'any passat, el consistori va reunir 10.268 arbres de Nadal, que s'han d'entregar nets de qualsevol element ornamental, amb els quals es va aconseguir preparar 195 metres cúbics d'encoixinament per repartir entre els diferents espais verds de la ciutat.