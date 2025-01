Els punts de recollida d'arbres de Nadal de Barcelona comencen a rebre avets

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -

Els punts de recollida d'arbres de Nadal de Barcelona han començat a rebre exemplars d'avets i branques ornamentals, els quals continuaran recollint fins al 17 de gener.

En total, l'Ajuntament de Barcelona ha habilitat 226 punts, que serviran per reciclar els arbres naturals utilitzats per a la decoració nadalenca i convertir-los en triturats d'encoixinament per a sòls de parcs i jardins, ha informat el consistori en un comunicat aquest dilluns.

L'any passat, els serveis de recollida de residus van reunir 10.273 arbres de Nadal, que s'han de dipositar nets de qualsevol element ornamental, amb els quals es va aconseguir preparar 195 metres cúbics d'encoixinament.