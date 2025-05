Els Pressupostos Participatius de Barcelona celebraran la seva votació final del 12 al 17 de maig

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -

Els Pressupostos Participatius de l'Ajuntament de Barcelona entraran entre aquest 12 i 17 de maig en la seva fase final, per la qual cosa els veïns i veïnes podran votar entre les propostes presentades i acceptades pel consistori.

La votació es realitzarà a través de la plataforma 'Decidim Barcelona' i s'habilitaran més de 230 punts de suport presencials per als ciutadans que tinguin dificultats per accedir, ha informat el consistori en un comunicat aquest dimarts.

D'aquesta manera, les persones de més de 14 anys empadronades a la ciutat podran escollir entre 237 projectes repartits pels deu districtes de Barcelona i decidir la destinació de fins a 30 milions d'euros del pressupost total de la ciutat.

Els participants podrà votar en dos districtes, on estiguin empadronats i en un segon de la seva elecció, que estaran limitats al pressupost disponible: cada districte té un màxim que va dels 2 als 3,8 milions, distribuïts de manera equitativa en funció de la renda, habitants i superfície.

Els 237 projectes que han arribat a la fase final són el resultat de la votació que es va dur a terme entre el 10 i el 19 de març i que a continuació es van sotmetre a diverses reunions de treball amb els seus impulsors per concretar els detalls dels projectes així com el seu import definitiu, dels quals 16 no van superar el tràmit.