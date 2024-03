Els Pressupostos de Collboni arriben al ple d'aquest divendres sense suports suficients

L'alcalde pot recórrer a una qüestió de confiança per aprovar-los automàticament



BARCELONA, 21 març (EUROPA PRESS) -

El projecte de Pressupostos presentat per Jaume Collboni per 2024 arribarà al ple de l'Ajuntament de Barcelona d'aquest divendres sense els suports suficients per ser aprovat de manera definitiva.

Els comptes tenen ara com ara amb els vots a favor d'ERC (amb qui el PSC va aconseguir un pacte pressupostari) i els vots en contra de BComú, Junts, PP i Vox: és a dir, suma 15 vots favorables (de 41 regidors que té el consistori) i 26 en contra.

Després de retirar la votació a l'octubre al no comptar amb suports suficients, Collboni va tornar a presentar al febrer una proposta amb la mateixa base que l'anterior, i la va tramitar en una Comissió d'Economia extraordinària amb el suport d'ERC i BComú, amb els quals el PSC forma una majoria de 24 regidors.

Els Comuns, liderats per l'exalcaldesa, Ada Colau, van avisar que facilitarien la tramitació en comissió a canvi que el govern pactés amb ells un acord de govern vinculat als Pressupostos: la negociació s'ha allargat 30 dies (entre la tramitació a Comissió i la votació aquest divendres).

Amb els vots d'ERC assegurats, el govern de Collboni es va centrar en les converses amb els Comuns, ja que el seu vot és decisiu en assolir la majoria del consistori (24 regidors) i els socialistes consideren que és un "pressupost d'esquerres".

No obstant això, els posicionaments de tots dos en aquestes converses no han variat: BComú ha insistit en la seva condició d'entrar al govern i el PSC no ha volgut mai vincular ambdues qüestions.

INTERCANVI DE PROPOSTES

Així, les negociacions aquests dies s'han centrat fonamentalment en una proposta que els Comuns van traslladar a Collboni el 28 de febrer fixant les seves condicions per a un govern "progressista, estable i ampli", que incloïa les seves reclamacions pressupostàries vinculades a un acord de govern.

Els socialistes van respondre el 8 de març amb una contrapropuesta que "inclou el detall de l'acceptació del 90% de les propostes pressupostàries que havien plantejat", la qual cosa representa 90 milions per aquest any i 300 milions en el total del mandat, segons expliquen fonts del PSC a Europa Press.

Pels Comuns, aquesta contrapropuesta no prou, perquè esperaven dels socialistes una proposta d'acord de govern per seguir impulsant les polítiques que han liderat els últims vuit anys.

ÚLTIMA REUNIÓ AQUEST DIJOUS

Aquest dijous al migdia, la portaveu de BComú, Janet Sanz, ha anunciat una reunió amb el PSC, de la qual esperaven una proposta respecte a l'acord de govern, que finalment no ha succeït i per això els de Colau mantindran el seu 'no' al Pressupost, una postura que van ratificar les bases de la formació el dimarts.

Davant d'aquest escenari, si no hi ha un gir de guió i l'oposició tomba els comptes de Collboni, l'alcalde pot sotmetre'ls a una qüestió de confiança.

LA QÜESTIÓ DE CONFIANÇA

Mitjançant aquest mecanisme, pot tornar-los a presentar en un ple extraordinari vinculats a una qüestió de confiança i es tornaran a votar.

Si el ple els torna a tombar, s'obrirà un període de 30 dies en els quals es podrà configurar una majoria alternativa per triar un nou alcalde: si no es configura aquesta majoria, els comptes quedaran aprovades de manera automàtica.