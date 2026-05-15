Els parcs naturals de Barcelona programen 50 activitats de franc per la Setmana de la Natura

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona celebrarà el Dia Europeu dels Parcs el 24 de maig i la Setmana de la Natura, del 22 de maig al 5 de juny, amb més de 50 activitats gratuïtes durant els dos últims caps de setmana de maig.
El programa compta amb passejos guiats, tallers familiars, exposicions, conferències, jornades de portes obertes i moltes més propostes, entre les quals destaca una nova ruta teatralitzada al parc del Montnegre i el Corredor, indica la Diputació en un comunicat.
Per accedir-hi, el servei del Bus Parc serà totalment de franc, concretament les línies 573 (Sant Celoni-Santa Fe), 576 (Santa Maria de Palautordera-Montseny) i el tram de la 484 del Brull a Collformic, a més del servei de tren de Renfe.