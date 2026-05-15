Publicat 15/05/2026 17:58

Els parcs naturals de Barcelona programen 50 activitats de franc per la Setmana de la Natura

Lema del Dia Europeu dels Parcs 2026
DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona celebrarà el Dia Europeu dels Parcs el 24 de maig i la Setmana de la Natura, del 22 de maig al 5 de juny, amb més de 50 activitats gratuïtes durant els dos últims caps de setmana de maig.

El programa compta amb passejos guiats, tallers familiars, exposicions, conferències, jornades de portes obertes i moltes més propostes, entre les quals destaca una nova ruta teatralitzada al parc del Montnegre i el Corredor, indica la Diputació en un comunicat.

Per accedir-hi, el servei del Bus Parc serà totalment de franc, concretament les línies 573 (Sant Celoni-Santa Fe), 576 (Santa Maria de Palautordera-Montseny) i el tram de la 484 del Brull a Collformic, a més del servei de tren de Renfe.

