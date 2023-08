Els pantans de les conques internes catalanes es troben al 27,31% de la seva capacitat

BARCELONA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

Els embassaments de les conques internes catalanes han tornat a reduir la seva capacitat i se situen aquest dimecres al 27,31%, un dia en què l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha declarat l'estat d'emergència en les unitats de l'aqüífer Muga Fluvià (Girona) i l'embassament de Riudecanyes (Tarragona), i que afectarà a 24 municipis amb una població de 26.000 habitants.

Així ho reflecteix l'última actualització aquest dimecres de l'informe de l'estat dels embassaments de l'ACA consultat per Europa Press, que mostra que el volum actual segueix per sota del que hi havia per aquestes mateixes dates el 2022, que era del 42,56%.

L'embassament de Darnius Boadella es troba al 20,91% de la seva capacitat; el de Sau al 23,57%; Susqueda al 28,36%; La Baells al 35,91%; La Llosa del Cavall al 25,62%; Sant Ponç al 37,82%; Foix al 50,07%; Siurana al 5,78%, i Riudecanyes al 5,23%.