Els museus de la província de Barcelona celebren la Nit dels Museus aquest dissabte amb visites guiades i tallers

BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

La Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona celebrarà dissabte el Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus amb visites guiades i teatralitzades, tallers, concerts, dansa, rutes, xerrades, cinema, 'mappings', espectacles i altres activitats per a tots els públics.

Aquest 2024, el Comitè Internacional dels Museus (ICOM) ha triat com a temàtica el rol dels museus en l'educació i la recerca, per la qual cosa la nit de dissabte als museus locals de la província de Barcelona se celebrarà amb el lema 'Museus per a l'educació i la investigació', informa la Diputació en un comunicat aquest dimecres.

A tota la Xarxa de Museus Locals hi haurà un centenar de propostes, amb "una gran creativitat i innovació en el format i contingut de les activitats", de les quals volen fer partícips els visitants, recull el comunicat.