Els municipis de la segona corona es personaran contra els multireincidents

L'Arc Metropolità de Barcelona exigeix al Govern convocar la Comissió de Policia de Catalunya
BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -
Els 10 ajuntaments que formen l'associació de municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona (Barcelona) han assegurat que es personaran contra els delinqüents multireincidents i exigeixen a la Generalitat convocar la Comissió de Policia de Catalunya per "esprémer al màxim" les possibilitats de la reforma legal en aquest àmbit.
En un comunicat aquest dimarts, l'entitat formada pels ajuntaments de Granollers, Igualada, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa i Vilafranca del Penedès explica que s'han reunit a Mataró per constatar que la multireincidència és un dels principals problemes de seguretat pública, "molt especialment als de l'àmbit metropolità".
Ha celebrat l'aprovació de la llei, ja que comportarà "per fi" una penalitat als furts reiterats, els quals segons ells generen malestar i pertorben la percepció de seguretat i la imatge de les ciutats per la seva aparent impunitat penal.
Malgrat això, han considerat que perquè sigui efectiva s'ha d'acompanyar amb instruments a tres nivells: policia, ajuntaments i administració de justícia.
Així, han reclamat un reforç de les policies locals i els Mossos d'Esquadra per perseguir aquests delictes, que es dictin instruccions orientades als ajuntaments sobre com impulsar i personar-se en procediments judicials i sol·licitar mesures cautelars, i quant a justícia que també es reforci amb més recursos i es reparteixin equitativament els nous jutges anunciats.