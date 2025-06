Els municipis metropolitans de Barcelona es mobilitzen contra les plagues davant de l'arribada de la calor

L'Hospitalet, Badalona i Santa Coloma actuen contra la proliferació de paneroles i rates

BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

Els municipis metropolitans de l'Hospitalet de Llobregat, Badalona i Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) han iniciat la seva lluita contra les plagues de cara a l'estiu i, per tant, l'arribada de la calor i el seu efecte multiplicador en insectes i petits mamífers.

Aprofitant el Dia Mundial del Control de Plagues aquest divendres, l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental (Adepap) ha alertat que aquest estiu s'espera l'arribada "amb força" de plagues de mosquits, paneroles i rates.

"Des de fa un parell d'anys, la temporada de plagues s'allarga i aquest 2024 continua aquesta tendència a la desestacionalització", va afirmar aquest dimecres el vicepresident i portaveu d'Adepap, Andreu García, en una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press.

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

En unes declaracions a aquesta agència, la tinent d'alcalde de Ciutat de Drets de l'Hospitalet, Laura García, ha afirmat que el municipi barceloní fa anys que impulsa una campanya intensa contra les plagues davant de l'arribada de l'estiu, en la qual es desinfectaran 2.700 pous fins a finals de juny.

"L'objectiu és arribar a l'estiu amb la millor situació possible", ha assenyalat García, que ha xifrat en 1.800 els pous en els quals s'ha actuat fins ara i ha explicat que després de finalitzar el dispositiu, al setembre s'analitzarà la presència d'insectes i rates per reforçar-lo si cal.

També ha reivindicat la bona comunicació existent en l'àmbit de les plagues: "La ciutadania valora molt bé aquest servei", ha assentit García, que ha animat els veïns i les veïnes a notificar qualsevol mena de plaga a través dels múltiples canals existents.

BADALONA

Des de Badalona, fonts del consistori han subratllat la seva aposta per reforçar el Servei de Salut per actuar directament contra les causes que afavoreixen la proliferació de paneroles.

Expliquen que, a més de les actuacions clàssiques en la via pública, s'han dissenyat diferents accions per promoure comportaments i estils de vida per limitar el risc de propagació d'aquest tipus d'insectes.

Destaca la campanya 'Contra les plagues, vam sumar esforços', amb l'objectiu de donar eines al veïnat per evitar la proliferació de paneroles i el treball informatiu amb els serveis municipals per reforçar les seves actuacions.

SANTA COLOMA DE GRAMANET

Finalment, des de l'Ajuntament de Santa Coloma reivindiquen el nou contracte de control de plagues, que ha entrat en vigor aquest mateix any i que preveu actuacions diàries per reforçar el control de plagues.

El nou contracte, que suposa doblegar la inversió municipal en aquest àmbit, representa millores en la gestió dels avisos per procurar una resposta més ràpida per part dels serveis municipals, i més eines per a la vigilància i seguiment de les plagues, com ara vehicles geolocalitzats en temps real.

D'altra banda, ha suposat passar de 120 a 136 els edificis i de 47 a 89 els solars que cobreix el servei, i s'han ampliat les espècies a tractar, com alguns tipus de puça, xinxes o paparres.