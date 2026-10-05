Els municipis de l'AMB van generar 1,4 milions de tones de residus el 2025, un 1,6% més

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Els municipis gestionats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) van generar 1.465.045 tones de residus el 2025, un 1,6% més que el 2024, la qual cosa equival a 422,42 quilos per habitant, pràcticament el mateix que l'any passat donat l'augment de població.
En un comunicat aquest dilluns, l'AMB assenyala que en conjunt, la producció de residus municipals per càpita s'ha reduït un 11,7% des del 2010, xifra que encara queda lluny del 15% que la Unió Europea demana reduir de cara al 2030.
Del total de residus generats el 2025, un 39,9% correspon a la recollida selectiva, una xifra semblant a la dels últims 6 anys i que, segons l'AMB, no s'ha pogut millorar perquè el sistema de recollida continua sent, majoritàriament, el de contenidors oberts.
De cara al 2025, l'objectiu de l'administració és arribar al 65% de recollida selectiva, fet que només es podrà aconseguir si s'impulsen nous sistemes de recollida amb identificació, bé siguin contenidors intel·ligents o recollida porta a porta.
TIPUS DE RESIDUS
El 2025, l'AMB va tractar un total de 174.263 tones de residus recollits de manera selectiva, i en el cas dels residus orgànics se'n van recollir 368.100, un 35,5% de manera selectiva, mentre que de paper i el cartró se'n van recollir 232.645, un 43,9% de manera selectiva.
Per la seva banda, la producció d'envasos lleugers va arribar a les 187.521 tones amb un 36,7% de recollida selectiva, mentre que el vidre en va sumar 107.637, un 64,6% corresponents a la recollida i la fracció rebuige en va generar 880.662.
Així mateix, els ecoparcs o punts nets van augmentar un 47,6% el volum recollit fins a les 35.196 tones, tot i que del conjunt tractat tan sols es va enviar a empreses de reciclatge el 35,2%, lluny de l'objectiu fixat per la UE del 55% per a l'any 2025.
COMPLIMENT I PRESSUPOST
Dels 36 municipis metropolitans, tan sols 8 van assolir l'objectiu europeu de recollida selectiva del 55%, la majoria amb sistemes implantats d'identificació, entre els quals també destaquen els barris barcelonins de Sarrià i Sant Andreu del Palomar.
Paral·lelament, el cost operatiu del tractament de tots els residus metropolitans va augmentar a 217 milions d'euros el 2025, la qual cosa suposa 62,5 euros per habitant i representa un increment del 4,85% en els costos operatius respecte al 2024.
Finalment, l'AMB calcula que la implantació de sistemes de recollida més eficients permetria reduir el cost de tractament en 20 milions d'euros anuals, rebaixant a més una taxa metropolitana que actualment oscil·la entre els 60 i els 140 euros per llar, segons el volum i reciclatge de cada municipi.
NOVES PLANTES
La nova estratègia d'infraestructures de l'AMB contempla la construcció de fins a 10 plantes especialitzades més de tractament i la reconversió de les instal·lacions existents, adaptant la xarxa metropolitana a l'increment previst en la recollida selectiva i prioritzant l'economia circular.
Així mateix, la planificació contempla la transformació dels ecoparcs en plantes integrals de matèria orgànica per generar adob i biometà, a més de la creació d'una planta de posttractament dissenyada perquè l'abocament final en dipòsits controlats no superi el 10%, amb horitzó 2035.