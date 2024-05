Els municipis catalans reclamen una participació "més efectiva" en les polítiques públiques europees

L'ACM i la FMC fan una "declaració municipalista" pel Dia d'Europa

BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han reclamat reforçar els canals institucionals que fomentin una participació "més efectiva" dels governs locals en l'elaboració de polítiques públiques europees.

Les dues entitats han fet una "declaració municipalista" amb motiu del Dia d'Europa que se celebra aquest dijous, en la qual reivindiquen que defensar els interessos, necessitats i aspiracions del món local és fonamental per continuar construint una Europa més democràtica, sostenible, pròspera i justa, sostenen en la declaració recollida per Europa Press.

Creuen que es manifesta la necessitat de dotar el Comitè de les Regions d'"un poder de codecisió vinculant a determinants àmbits de rellevància territorial, que permeti expressar de manera més recognoscible la veu dels governs de les ciutats".

NEXT GENERATION I PACTE VERD EUROPEU

En la declaració subratllen el compromís "sòlid i de molt llarg recorregut" del municipalisme català amb la construcció europea, i destaquen que, actualment, més d'un 75% de la legislació europea afecta directament els governs locals.

Recorden l'actuació de la Unió Europea per fer front a la pandèmia, amb l'aprovació dels fons Next Generation EU, que celebren, tot i que alhora en critiquen la gestió per "les dificultats d'execució, justificació i de compliment de termini".

També destaquen el Pacte Verd Europeu, que creuen que ha de ser el full de ruta per avançar cap a una economia verda i mitigar els efectes del canvi climàtic, i "els esforços que està fent Europa per posicionar-se en l'àmbit digital, especialment en el de la intel·ligència artificial".

A més a més, consideren que, en l'actual context de tensions geopolítiques i la guerra a Ucraïna que creuen que pot condicionar el Marc Financer Plurianual, garantir l'autonomia estratègica de la UE "no ha d'anar en detriment de polítiques clau per al món local i per a la ciutadania".