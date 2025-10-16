Els Mossos investiguen com possible homicidi la mort del fundador de Mango Isak Andic

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan investigant com possible homicidi la mort del fundador de Mango, Isak Andic, després que la hipòtesi inicial fos un accident després de caure per un barranc a les Coves de Salnitre a Collbató (Barcelona) el passat 14 de desembre de 2024, confirmen fonts coneixedores del cas a Europa Press.
Segons ha avançat 'El País' aquest dijous, la policia catalana treballa en aquest nou escenari i el fill d'Andic, Jonathan Andic, que era el seu únic acompanyant el dia de la mort del seu pare, està sent investigat en el Jutjat d'Instrucció 5 de Martorell (Barcelona).
Fonts judicials consultades expliquen que el cas es manté sota secret de sumari.
ENTORN FAMILIAR
En declaracions a Europa Press, fonts properes a la família han assegurat que "no ha fet ni farà comentaris en tots aquests mesos sobre la defunció d'Isaak Andic".
"Això sí, vol mostrar el seu respecte amb les diligències que s'han practicat sobre aquest tema i seguirà col·laborant com fins ara, amb les autoritats competents. També està segura que aquest procés acabarà al més aviat possible i es demostrarà la innocència de Jonathan Andic", afirmen les mateixes fonts respecte a l'entorn familiar.