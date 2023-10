Els Mossos ampliaran efectius i reforçaran dispositius davant els recents "incidents violents"

BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra ampliaran efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) i de la Brigada Mòbil (Brimo), i es reforçaran o reestructuraran dispositius en festes majors o esdeveniments públics per afrontar un nou enfocament en matèria de seguretat ciutadana davant els recents "incidents violents" que hi ha hagut en municipis de Catalunya.

Així s'ha acordat després de la reunió que aquest dijous ha mantingut la Prefectura dels Mossos amb els màxims responsables del cos, segons un comunicat, per analitzar l'actual situació en matèria de seguretat ciutadana i activar accions per prevenir actes relacionats amb la delinqüència ordinària en l'àmbit social.

La Brimo, tal com contempla el nou decret de reestructuració de la policia, té per primera vegada com principal objectiu actuar en matèria de seguretat ciutadana, i per això es vol potenciar el seu creixement "per donar resposta a tots aquests fenòmens emergents".

En festes o esdeveniments públics, també s'incrementaran els controls policials als voltants i en vies ràpides i estacions de trens, sent "permanent" la coordinació i col·laboració amb les policies locals.

A més, es potenciarà la proximitat i els controls policials en zones que es considerin de risc "per millorar la capacitat reactiva, però sobretot la prevenció".

ARMES BLANQUES

Així, es reforçarà la presència de les unitats d'ordre públic, de l'Arro i la Brimo durant la nit, i es faran més controls estàtics i filtres per evitar la presència d'armes blanques.

En la reunió s'ha conclòs que els incidents registrats dels últims dies són de naturalesa diferent perquè "no hi ha grups organitzats darrere d'ells i no responen a patrons comuns d'actuació", més enllà que l'únic denominador comú que comparteixen és la violència gratuïta, sostenen des del cos policial.