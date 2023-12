Els jardinets de Gràcia de Barcelona tindran més zones d'estada i "més bona connexió" amb bicicleta

BARCELONA, 7 des. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte executiu per renovar els jardinets de Gràcia amb més zones d'estada per als veïns i que tinguin "més bona connexió" amb bicicleta.

Segons ha informat el consistori en un comunicat aquest dijous, s'intervindrà a 2.715 metres quadrats per millorar l'espai públic i la seva connexió amb l'avinguda Diagonal, una actuació a la qual es destinaran uns 1,46 milions d'euros.

La previsió és començar l'obra a finals del 2024, quan es disposi de dotació pressupostària, amb la qual la calçada actual es transformarà en plataforma única en l'àmbit Llobregat i es modificarà l'alineació de la vorera amb la rotonda de la Diagonal per millorar-ne la connexió.

A més a més, es crearan uns parterres delimitats amb peça de granit i arbust que separaran l'espai de pas de vehicles i els àmbits d'estada, que augmentaran, ja que es col·locaran més bancs de formigó prefabricat i 10 bancs i 17 cadires de llistons de fusta.

També s'allargarà el carril bici del lateral del costat Besòs, que ara queda tallat a l'altura de la rampa d'entrada de l'aparcament subterrani, i arribarà fins al carrer Bonavista, de manera que es crearan uns 47 metres de carril bici nous.

Per la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, la intervenció permetrà "guanyar espai públic de qualitat als veïns i veïnes tant de la vila, com de tot el districte i la ciutat, un espai públic pacificat, amb nou mobiliari urbà i una nova configuració per posar al dia aquest àmbit tan emblemàtic".