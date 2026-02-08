Els Gaudí reuneixen Urtasun, Collboni, Rull i Dalmau en el Liceu en una gala amb 1.800 convidats

KIKE RINCON - EUROPA PRESS
BARCELONA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
La gala dels 18 Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català reuneix la nit d'aquest diumenge a uns 1.800 convidats en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, encapçalant la representació institucional.
Previ a l'inici de la gala, s'ha desenvolupat la tradicional 'catifa vermella' en el Saló dels Miralls del Liceu, per la qual han passat els equips de les pel·lícules nominades, així com representants del sector del cinema català.
Han passat per la catifa directors com Albert Serra, Carla Simón, Jaume Claret Muxart i intèrprets com Enric Auquer, Álvaro Cervantes, Miki Esparbé, Sergi López, Mario Casas, Bruna Cusí, Ivan Massagué, Miriam Garlo i David Verdaguer, entre molts altres.
La gala, en la qual 29 produccions --25 catalanes i 4 europees-- es disputaran els guardons, estarà presentada per Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez i Maria Arnal i vol ser un homenatge "a la diversitat d'ànimes que conformen el cinema".
Les pel·lícules més nominades a aquesta edició dels Premis Gaudí són 'Romería', de Carla Simón', amb 13 nominacions, 'Sirat', d'Oliver Laxe, amb 12, i 'Sorda', d'Eva Libertad, amb 10, liderant les opcions.
Després d'aquests tres films segueixen en número de nominacions 'Frontera', de Judith Colell, amb 8; 'Estrany riu', amb 7; 'Tardes de soledad', d'Albert Serra, i 'La furia', de Gemma Blasco, amb 6, i 'Esmorza amb mi', d'Iván Morales, i 'Molt lluny', de Gerard Oms, amb 5.
El lliurament dels Premis Gaudí d'aquest any està marcada per la nominació d'una de les candidates com és 'Sirat' a dos premis Oscar, la cerimònia de lliurament dels quals és el 15 de març en Los Ángeles, i té lloc a tres setmanes de la gala dels Premis Goya, que aquest any se celebra a Barcelona el 28 de febrer.