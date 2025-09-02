Els eixos verds de l'Eixample de Barcelona canvien les hores de càrrega i descàrrega des d'aquest dimarts

A l'octubre es reforçarà la Guàrdia Urbana i es començarà a sancionar després de la campanya informativa
L'Ajuntament de Barcelona ha canviat aquest dimarts l'horari de càrrega i descàrrega ALS eixos verds de l'Eixample amb l'objectiu d'optimitzar l'espai públic i garantir una millor distribució de mercaderies i més equilibrada.
A partir d'ara, hi haurà una primera franja de distribució urbana de mercaderies (DUM) de 7 a 8 i una segona franja de 10 a 16 hores, substituint a l'horari continu de 9.30 a 16 anterior, indica el consistori en un comunicat.
Amb la nova regulació, no es podran utilitzar les zones DUM dels eixos verds de 8 a 10 hores, que quedarà reservada com a hora prioritària per a vianants i per facilitar l'entrada segura de nens i nenes a les escoles, reduint la presència de vehicles.
Fins ara, cada zona DUM als eixos verds registrava una mitjana de 35 operacions mensuals de 9.30 a 10 hores, que ara hauran de canviar d'horari, si bé s'espera un augment global de les operacions registrades.
En aquest sentit, l'Ajuntament sosté que el nou horari suposa una ampliació de 30 minuts sobre el total de temps disponible per fer operacions, i que aquest respon a la "demanda del sector comercial" per desplegar un horari més efectiu.
SANCIONS
Una vegada engegat el nou horari i fins que acabi el mes, el consistori durà a terme una sèrie d'accions per explicar el canvi tant a comerços com a restauradors, transportistes i el veïnat en general.
Durant aquesta campanya informativa, es repartiran fullets i flyers a les zones DUM dels eixos verds, que a més d'informar del nou horari també recordarà la normativa de soroll i de recollida de residus comercials.
Una vegada finalitzi la campanya, a partir d'octubre s'iniciarà el període sancionador amb un reforç del control de la Guàrdia Urbana i d'agents de BSM, amb un repunt de la presència en horari matinal per garantir el compliment de la nova norma.