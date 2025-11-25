Els dimissionaris de la Federació d'ERC a Barcelona alerten d'una vulneració dels estatuts

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Els dimissionaris de la Federació d'ERC a Barcelona han alertat que la decisió de l'actual direcció i l'Executiva Nacional perquè l'actual permanent continuï provisionalment en forma de gestora fins a celebrar un nou congrés suposa una vulneració dels estatuts.
"Aquesta fórmula és un nou intent d'ajornar i postergar la votació, negant el dret de la militància a elegir democràticament els seus representants", sostenen en un escrit al qual ha tingut accés Europa Press aquest dimarts.
Consideren textualment que no és de consens la decisió d'imposar una comissió gestora formada per una permanent que ha perdut més de dos terços de la seva composició, i lamenten que la Federació de Barcelona s'hagi "convertit en una mera gestoria" sense criteri polític propi.
"Cal que la militància decideixi i per això volem una data clara i a curt termini per votar una nova Permanent Regional", han conclòs l'escrit.
En un comunicat aquest dimarts al matí, la Federació ha anunciat que la data de celebració del Congrés per a la renovació de l'Executiva de Barcelona l'anunciarà la direcció en "els pròxims dies".