Els desallotjats al Putxet de Barcelona no podran tornar "almenys" fins divendres vinent

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -
El director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha anunciat aquest divendres que els veïns del barri del Putxet de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de l'L9 no podran tornar al seu domicili "almenys" fins divendres vinent.
En unes declaracions als mitjans amb el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat que el motiu respon a unes comprovacions del terreny sota els edificis recomanades pel comitè d'experts que es va reunir dijous a la tarda, i per a les quals ja s'ha demanat a un equip que faci els monitoratges.
"Hem decidit d'acord amb totes les administracions que la prioritat és la seguretat, que farem aquesta comprovació edifici a edifici de quina és la situació del terreny abans d'autoritzar el retorn i això ens obliga a incrementar aquest període almenys fins divendres vinent", expressa Ramírez.
Ha expressat que l'evolució de la incidència ha estat "molt positiva" i que els moviments s'estan reduint dins els marges previstos.
Ha dit que s'estan iniciant els tràmits que corresponen per analitzar detalladament què ha passat i com es modificaran els protocols perquè a la resta de la perforació de la tuneladora "no torni a passar".
CAUSES I UBICACIÓ DE LA TUNELADORA
Preguntat per les causes de l'esvoranc, Ramírez ha demanat no especular i ha explicat que l'avanç actual de la tuneladora no està relacionat amb el forat.
"El forat s'ha produït a la part del túnel ja feta, és molt a prop i ja fet. El que vull dir és que la tuneladora és molt a prop de la zona de l'incident, per la qual cosa està avançant a la velocitat mínima per sortir dels habitatges" de manera controlada.
Ha afegit que la tuneladora no ha estat aturada "en cap moment".
BATLLE
Batlle ha insistit que el consistori ha activat tots els mecanismes d'acompanyament als afectats i ha remarcat la importància que tots els serveis municipals estiguin "a l'alçada" per donar resposta als veïns.
Preguntat per la xifra de persones que s'han acollit als serveis assistencials del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb), ha expressat que són "molt poques" i que, des del punt de vista d'emergència habitacional, fins ara no hi ha hagut cap cas.
També ha manifestat que Barcelona Activa ja es va posar en contacte dijous amb els negocis afectats per oferir-los "assessorament tècnic" i atendre qüestions logístiques, com les relacionades amb assegurances, permisos o suspensions de determinats pagaments impositius.