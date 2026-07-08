Els desallotjats per l'esvoranc al Putxet de Barcelona no tornaran almenys fins dissabte

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -
El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha afirmat que els veïns dels 93 habitatges desallotjats per l'esvoranc al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa almenys fins dissabte.
Ho ha dit en unes declaracions als mitjans aquest dimecres juntament amb la directora de projectes d'Infraestructures de la Conselleria de Territori, Begoña Castiblanque; el cap de guàrdia dels Bombers de Barcelona, Gerard Pradas, i la directora del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb), Maribel del Moral.
Ramírez ha explicat que els locals i establiments afectats tampoc no podran reprendre l'activitat almenys fins dissabte i que durant aquests 3 dies es faran les comprovacions necessàries per "garantir que el terreny no té cap moviment".
"A les 23.30 hores de dimarts es va fer la retirada i neteja per part dels Bombers del material per omplir amb formigó el forat i es va començar el monitoratge dels edificis, que és constant, però a causa dels canvis tèrmics hem de comparar els moviments dia a dia", ha exposat.
Preguntada per les esquerdes que els veïns han detectat en algunes finques, Castiblanque ha explicat que hi ha un protocol per a totes les peticions que reben per detectar si tenen relació amb les obres de l'L9 del Metro i que faran una "supervisió contínua".
ATENCIÓ A LES PERSONES
Pradas ha detallat que acompanyen els veïns que necessiten recollir pertinences per passar aquests 3 dies fora de casa i que estan fent un estudi "exhaustiu" amb els tècnics de les esquerdes per contrastar-les amb estudis previs.
Del Moral ha afirmat que una persona i el seu animal de companyia han demanat dormir a les dependències del Cuesb i que continuaran oferint el seu servei cada dia.
"És previsible que puguin venir més persones aquests dies i per descomptat que se'ls oferirà l'opció d'allotjar-se al Cuesb. També estan mirant les seves assegurances o si tenen xarxa familiar o social per trobar alternatives", ha apuntat.