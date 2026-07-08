Els desallotjats per l'esvoranc al Putxet de Barcelona no tornaran almenys fins dissabte

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha afirmat que els veïns dels 93 habitatges desallotjats per l'esvoranc al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa almenys fins dissabte.
Ho ha dit en unes declaracions als mitjans aquest dimecres juntament amb la directora de projectes d'Infraestructures de la Conselleria de Territori, Begoña Castiblanque; el cap de guàrdia dels Bombers de Barcelona, Gerard Pradas, i la directora del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb), Maribel del Moral.
Ramírez ha explicat que els locals i establiments afectats tampoc no podran reprendre l'activitat almenys fins dissabte i que durant aquests 3 dies es faran les comprovacions necessàries per "garantir que el terreny no té cap moviment".