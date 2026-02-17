Els Comuns demanen incloure la reforma del camp de l'AISS de Barcelona als pressupostos del Govern

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Comuns demanaran una partida especial en els pressupostos de la Generalitat per reformar el Camp Centenari-AISS, de titularitat autonòmica i situat al barri de la Verneda i la Pau de Barcelona.
Així ho van traslladar el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, i la regidora de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Carol Recio, al propietari de la UE Sant Andreu, Taito Suzuki, indica la formació en un comunicat aquest dimarts.
L'objectiu és que la partida permeti arreglar les baranes del camp i els vestidors, en un "estat insalubre i amb grans problemes d'humitat", en la línia del prec a l'alcalde presentat per BComú el novembre passat.