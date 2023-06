Els comuns afirmen que Podem negocia presentar-se conjuntament amb ERC a Catalunya

MADRID/BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

En Comú Podem sosté que Podem els ha traslladat que manté contactes amb ERC per explorar l'opció de presentar-se en coalició a les eleccions generals del 23J, en paral·lel a les negociacions per confluir amb Sumar, segons han indicat fonts dels comuns.

Segons les fonts esmentades, apunten que ha estat la direcció estatal qui ha revelat aquestes converses amb els republicans de cara als comicis en aquesta circumscripció, cosa que els comuns han rebut amb "sorpresa".

D'altra banda, han respost a les afirmacions de l'exvicepresident Pablo Iglesias, qui dilluns va afirmar que els comuns no volien concórrer amb els morats i plantejava excloure'ls, en resoldre que denoten "falta de coneixement de les negociacions d'algú que no hi està participant".

Per part d'En Comú Podem indiquen que divendres s'acaba el termini per a les coalicions i que Sumar, el partit instrumental impulsat per Yolanda Díaz, està en negociacions amb una quinzena de formacions progressistes per a una candidatura d'unitat, converses en les quals la formació catalana participa.

Així, han dit que Podem Catalunya (la formació autonòmica de Podem) i els comuns ja funcionen com un "espai unitari" perquè es presenten conjuntament a totes les eleccions com a En Comú Podem i treballant de "manera fluïda".