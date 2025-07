Els comerciants de Sant Antoni alerten de la "degradació constant" del barri

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -

Les entitats Mercat de Sant Antoni, SOM Sant Antoni, Encants de Sant Antoni i l'ONG Veí a Veí han denunciat aquest dilluns en un comunicat conjunt la "degradació constant" del barri de Sant Antoni de Barcelona, que atribueixen a un problema estructural de pobresa.

En el text, les entitats adverteixen d'"una convivència cada vegada més deteriorada" amb mercats il·legals, consum de drogues a la via pública, venda d'aliments sense control sanitari i partits de futbol improvisats al carrer que generen molèsties a veïns i comerciants.

Aquestes quatre entitats reclamen a l'Ajuntament un pla urgent que combini seguretat, neteja i polítiques socials, i insisteixen en la necessitat d'"un desplegament coordinat" per frenar la degradació i protegir la cohesió social del barri.

Per la seva banda, Sant Antoni Comerç (SAC) també ha emès aquest dilluns un comunicat en el qual expressa el seu "profund malestar i indignació" per l'empitjorament de la convivència i denuncia la manca de resposta efectiva per part de les administracions.

L'associació ha defensat la seva tasca "incansable" durant més d'un any per reclamar solucions, incloent reunions amb l'Ajuntament i visites de responsables municipals al barri, i exigeix, literalment, una actuació estructural que aturi la situació insostenible actual.