Els comerciants i restauradors de Barcelona creuen que el dispositiu policial no va ser suficient

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)
El director general del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, i el president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, han afirmat que el dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana no va ser suficient per prevenir els aldarulls i saquejos als locals comercials del centre de la ciutat durant la vaga de dimecres.
Així ho han dit en unes declaracions als mitjans aquest dijous per valorar-ne les conseqüències als seus establiments associats i que encara no han pogut quantificar, però Jené sí que ha assegurat que unes 10 botigues no han pogut obrir perquè estan reparant els aparadors i 2 han patit robatoris.
"Un cop més el centre de la ciutat ha estat colpejat per actes vandàlics de grups antisistema que van provocar una situació caòtica i contra el mobiliari urbà. Ens crida l'atenció que teníem la previsió que això podia passar i no hi va haver una previsió més repressiva davant aquests fets", ha apuntat.
Per la seva banda, Pallarols ha assegurat que la violència es va produir durant tot el dia, no només al final de la manifestació, i ha lamentat que s'estan acostumant a que les últimes convocatòries "donin una imatge negativa i d'aldarulls enquistats" a Barcelona.
"Això no es pot tornar a repetir. Portem des del setembre 50 dies instal·lats en l'anormalitat i això posa en perill la campanya de Nadal que està a punt de començar", ha afegit.
PIQUETS INFORMATIUS
Pallarols ha recalcat que el dret a vaga ha de ser el mateix que el dret a treballar, però ha criticat el paper que van desenvolupar els piquets informatius durant tota la jornada.
"Els anomenats piquets informatius es van dedicar a intimidar la gent que volia treballar i van impedir que molta gent fes el que considerava millor. Hem de fer una reflexió legislativa del paper dels piquets que moltes vegades coarten els drets dels altres", ha sostingut.
En aquesta línia, ha afirmat que els cossos de seguretat es van mostrar "passius" amb alguns d'aquests piquets i ha demanat explicacions a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aquests fets.