Els cementiris de Barcelona ampliaran l'horari el cap de setmana de Tots Sants

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Els cementiris de Barcelona ampliaran l'horari d'atenció a la ciutadania de 8 a 18 hores per Tots Sants, que es commemora el diumenge 1 de novembre, i que també inclourà el dissabte 31 d'octubre.
Com a novetat, incorporaran la possibilitat de dipositar urnes amb cendres d'animals de companyia en sepultures familiars, a més de preparar un nou servei de personalització d'urnes amb gravació làser, mentre que el cementiri de Sant Gervasi estrena un jardí d'inhumació de cendres, informa l'Ajuntament en un comunicat aquest divendres.
Ha recomanat planificar amb antelació la visita i consultar els plànols, el localitzador de difunts i l'àrea privada del web dels cementiris de la ciutat per evitar aglomeracions i afavorir una visita "més íntima i recollida".
REFORÇ DEL TRANSPORT
Per la seva banda, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) engegarà aquest dissabte el dispositiu de reforç del transport públic per desplaçar-se als cementiris.
Així, del 24 d'octubre a l'1 de novembre es reforçaran els autobusos 21, 102, 104 i 107, que comuniquen els diferents punts de la ciutat amb els cementiris més importants.