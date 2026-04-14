Els catalans compraran uns 7 milions de roses aquest Sant Jordi, segons Mercabarna-flor

SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)
Els catalans compraran uns 7 milions de roses per Sant Jordi, que se celebra el dijous que ve, 23 d'abril, per la qual cosa no es preveu superar les xifres de l'any passat malgrat l'augment de participació a la festa, segons les estimacions de Mercabarna-flor.
Així ho ha explicat aquest dimarts la presidenta de Mercabarna, Raquel Gil, junt amb el president del Gremi de Majoristes de Mercabarna-flor, Miquel Batlle, on ha xifrat en més de 2,3 milions de roses les que es comercialitzaran des de la infraestructura majorista aquest any.
Gil ha augurat que la puixança de Sant Jordi fa pensar que les vendes tant de roses com de llibres seran bones i Batlle ha assenyalat que els efectes de la Guerra a l'Iran i les pujades salarials a Colòmbia, principal proveïdor, pujaran els costos de les roses al voltant d'un 6%, que de cara al consumidor es traduirà en amb prou feines un 2%.