Els carrers de Gràcia de Barcelona es guarneixen a ritmes diferents a pocs dies de la festa major

BARCELONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

Veïns i voluntaris dels carrers de Gràcia adornen aquests dies els carrers abans del tradicional concurs de les festes del barri barceloní, que se celebraran del dimarts 15 al dilluns 21, han explicat aquest divendres a Europa Press.

La tècnica de producció i imatge de la Fundació de la Festa Major de Gràcia, Monica Elizalde, ha dit a Europa Press que aquest cap de setmana hi haurà molta gent treballant i, especialment, el 14 a la nit, quan se celebra el sopar de veïns, un dia "molt important".

Elizalde ha explicat que el cap de setmana passat hi havia poca gent i que el ritme de treball "depèn molt de l'esperit de cada comissió" (per exemple, al carrer Perla, el comitè de gent jove porta amics per col·laborar i decorar els carrers).

ASSOCIACIONS VEÏNALS

El membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi Àlex Jiménez ha explicat que van començar amb les preparacions al març, que han comptat amb 40 membres aquest mes i que esperen arribar a 60 el cap de setmana, però apunten que durant l'any han estat 10.

Han apostat per representar el conte del flautista d'Hamelin i pretenen revalidar el títol guanyador que es van endur l'any passat.

Des de l'Associació del carrer Providència, Alejandro Vallina ha afirmat que són 25 membres els que decoren el carrer, amb la temàtica de Monstres S.A.: molts són amics d'ells i uns altres són voluntaris d'Argentina que participen per primera vegada.

Han afirmat que estan en 'sprint' final, durant el qual fan els treballs manuals al matí i a la tarda pugen a les bastides a preparar l'estructura.

POSADA A PUNT

Una veïna que s'ha aturat a veure el decorat ha dit que li agrada l'"efecte", i també ha expressat que li fa la sensació que encara queda treball per acabar els decorats a temps.

El 15, dia d'inici, "a partir de les 8 del matí" començarà la traca de cadascun dels carrers que participen, i la Fundació preveu més afluència per als dies 14 i 15.