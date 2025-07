Els camps de futbol 7 de la Satalia i el Carmel a Barcelona instal·len gespa artificial moderna

BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -

Els camps municipals de futbol 7 de la Satalia (a Sants-Montjuïc) i del Carmel (Horta-Guinardó) han començat aquesta setmana els treballs per instal·lar gespa artificial d'última generació i que compleix la normativa europea sobre microplàstics.

Les obres que impulsa l'Institut Barcelona Esports (IBE) es fan a l'estiu per minimitzar l'afectació a les competicions, informa l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

Els treballs, amb un pressupost que ronda els 405.000 euros, duraran nou setmanes a la Satalia i deu al Carmel.

Serviran per instal·lar una gespa dissenyada per al futbol i que serà més densa i duradora, a més de reduir-ne el manteniment perquè no conté cautxú.

La Satalia canviarà la xarxa de les porteries i el Carmel canviarà tant les porteries com les xarxes; es netejaran els canals perimetrals i se substituiran les reixes de recollida en mal estat; la Satalia substituirà els canons de reg, i el Carmel tindrà un nou sistema de reg per canons amb dipòsit d'aigua i sistema de cloració.