Els Bombers engeguen a Barcelona la campanya d'hivern per prevenir incendis en els habitatges

BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -

El Servei de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (SPCPEIS), també conegut com el cos de Bombers de Barcelona, ha engegat la campanya d'hivern de prevenció d'incendis en domicilis davant el descens de les temperatures i l'augment de la utilització d'elements generadors de calor a les llars, que podrien provocar situacions de perill.

L'objectiu del SPCPEIS és situar la prevenció i la resposta a les emergències com a eixos prioritaris per garantir una ciutat "segura", i per això proposen mesures com revisar les instal·lacions, tancar la clau de pas del gas o apagar els calefactors a l'habitatge, informa l'Ajuntament en un comunicat aquest divendres.

A més, els Bombers recomanen la instal·lació de detectors de fum, i al·leguen que són dispositius econòmics i senzills que avisen acústicament de la presència de fum en una etapa molt inicial i permeten actuar per evitar la propagació de l'incendi tancant les portes i facilitar la intervenció dels professionals.

Fins el 30 de novembre del 2024 el SPCPEIS ha dut a terme un total de 20.934 intervencions en salvaments, explosions, assistències tècniques i tasques de prevenció operativa i també incendis, dels quals 1.800 s'han produït en habitatges.

El tinent de Seguretat en el consistori Albert Batlle ha subratllat la necessitat de mantenir la calma i trucar al 112, a més d'evacuar l'habitatge en cas de possible incendi, ha dit en declaracions a la premsa aquest divendres.