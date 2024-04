Els Bombers de Barcelona avancen a principis de juny la vigilància a Collserola

BARCELONA, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

El Servei de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (Spcpeis) dels Bombers de Barcelona ha avançat --per segon any consecutiu-- dues setmanes la vigilància en l'àmbit forestal de la serra de Collserola per prevenir incendis.

Així, la precampanya forestal començarà a principis de juny a la zona forestal de Collserola, on hi ha vegetació sotmesa a "un fort estrès hídric i baixa humitat", informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dimecres.

L'avançament té l'objectiu d'augmentar les tasques preventives per evitar incendis durant els mesos de més temperatura a la ciutat.

Els equips de bombers, que estaran desplegats per la superfície del parc que pertany a la ciutat, disposaran de drons i de la primera ambulància 4x4 de l'àrea metropolitana, i faran recorreguts per familiaritzar-se amb la cartografia operativa de l'entorn.

El 26 de maig està previst un simulacre d'incendi forestal que comptarà amb la presència dels responsables dels plans d'autoprotecció dels barris de muntanya, la Guàrdia Urbana i el consorci de Collserola.

Així mateix, a mitjans de maig entrarà en funcionament el Parc de Vallvidrera, que permet un "ràpid accés" a la zona forestal, amb un reforç del nombre de vehicles i efectius.