Els barris de muntanya de Barcelona reforcen els talussos per evitar despreniments per pluges

BARCELONA 23 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha dut a terme 46 actuacions des del 2023 per millorar i reforçar els murs i els talussos dels barris de muntanya, amb l'objectiu d'evitar despreniments en cas de pluges torrencials.
Fins al moment s'han executat un 73% de les actuacions previstes dins del Pla Endreça, amb una inversió de 17.644.000 euros, informa el consistori en un comunicat aquest dissabte.
Per dur a terme aquests treballs es va fer un diagnòstic als diferents barris i després es van sanejar aquests espais per després aplicar la solució més adequada.
Així, s'han instal·lat malles reforçades amb cable d'acer, tanques metàl·liques o murs, depenent de l'orografia de la zona amb una "visió integradora de l'entorn" i, segons el consistori, amb un reforç de l'estructura vegetal i la biodiversitat.
QUATRE OBRES EN MARXA
Entre el conjunt d'actuacions hi ha encara quatre obres en marxa als districtes de Sants-Montjuïc (Àmbit Sot del Migdia; Fossar de la Pedrera i Deixalleria al cementiri de Montjuïc, i Camp de Tir) i d'Horta-Guinardó (carrer Lisboa), que acabaran entre octubre i desembre.
I les obres acabades estan en els districtes Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó i Nou Barris.