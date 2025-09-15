Els alcaldes de Palma i Barcelona analitzen qüestions comunes com els creuers i el lloguer turístic il·legal

PALMA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Els alcaldes de Palma i Barcelona, Jaime Martínez i Jaume Collboni, respectivament, han analitzat durant una reunió institucional a la capital catalana qüestions comunes com la gestió de l'arribada de creuers i el lloguer turístic il·legal.
La trobada ha tingut lloc aquest dilluns al consistori barceloní i els alcaldes han compartit opinions i plantejaments en relació amb assumptes que afecten els dos municipis.
En aquest sentit, Martínez i Collboni han intercanviat punts de vista al voltant de l'afluència de creuers als ports de Palma i Barcelona i la problemàtica sobre el lloguer turístic il·legal.
Martínez també ha traslladat a Collboni el projecte del Centre de Control Demogràfic, en el qual ja s'està treballant, i la presentació davant la Unesco de la candidatura del projecte sobre el Mediterrani Septentrional.
Igualment, l'alcalde de Palma ha traslladat al seu interlocutor informació detallada sobre les dues actuacions destinades a fer realitat la candidatura de la ciutat com a Capital Europea de la Cultura Palma 2031 i el Palma Culture & Innovation Bay.