Els 52 centres cívics de Barcelona comencen el curs amb més de 16.000 activitats culturals

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Els 52 centres cívics de Barcelona han començat el curs 2026-27 amb una programació de més de 16.000 activitats entre tallers, espectacles, exposicions, conferències i propostes participatives, informa l'Ajuntament en un comunicat aquest divendres.
El consistori ha explicat que la Xarxa de Centres Cívics de la ciutat és la infraestructura cultural de proximitat "més extensa" de Barcelona i que atreu anualment més de 450.000 participants.
Ha recalcat que l'objectiu és continuar ampliant l'accés a la cultura i fomentar la participació cultural de la ciutadania des dels barris i ha afegit que la programació s'articularà en 4 "grans" períodes d'inscripció: setembre, desembre, març i juny.