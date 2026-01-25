Elisenda Alamany, única candidata a les primàries d'ERC per a l'alcaldia de Barcelona

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 gen. (EUROPA PRESS) -
La secretària general d'ERC i líder de la formació a Barcelona, Elisenda Alamany, és l'única candidata que s'ha presentat a les primàries d'ERC a l'alcaldia de la ciutat, sense cap altra precandidatura.
"Em sento agraïda perquè s'hagi cregut que, després de 7 anys treballant per la ciutat, soc la persona amb el consens i la força per posar ERC en el lloc que es mereix la capital del país", ha dit en un missatge a 'X' recollit per Europa Press aquest diumenge.
Aquest mateix diumenge ha començat la recollida d'avals de la seva candidatura i el procés culminarà amb la proclamació oficial com a candidata a l'alcaldia per ERC el proper 28 de febrer.