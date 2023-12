Eixample Respira proposa crear durant el Nadal una zona sense cotxes al centre de Barcelona

BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

L'entitat veïnal Eixample Respira ha proposat crear, durant les festes de Nadal, una zona al centre de Barcelona on es tanqui el trànsit de cotxes.

En un comunicat publicat aquest dilluns, demanen que, a les tardes, caps de setmana i festius, no es pugui circular per plaça Catalunya, plaça Universitat i els trams pròxims del passeig de Gràcia, Rambla Catalunya i Gran Via.

L'objectiu és que els vianants "puguin gaudir de l'enllumenat dels carrers, passejar per la ciutat, visitar les fires i fer les compres d'aquesta època amb una qualitat de l'aire millor, sense soroll ni embusos i amb molt més espai disponible".

"És habitual que la Guàrdia Urbana acabi restringint la circulació en alguns carrers per intentar alleugerir el col·lapse", ha sostingut l'entitat, que ha demanat que aquests talls es facin per avançat.

Han assegurat que seria una intervenció en el trànsit similar a la de les dues últimes edicions de Sant Jordi, que "s'ha dut a terme amb un gran èxit".