Educació diu complir el 96% dels acords amb CC.OO., UGT i Aspepc previstos a inici de curs

Kike Rincón - Europa Press
Niubó es reuneix amb els sindicats signataris del pacte
BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha assegurat que s'ha aconseguit "un grau de compliment del 96%" sobre el desplegament previst dels acords educatius signats al març i maig amb CC.OO., UGT i Aspepc·Sps, amb els quals la consellera Esther Niubó s'ha reunit aquest dimarts en la comissió de desplegament i seguiment de l'acord.
El secretari de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha assegurat que "l'acord de país per l'educació s'està complint", amb més de la meitat de les mesures ja tancades o més avançades en el calendari, informa el departament en un comunicat.
"A principi d'aquest curs hem completat el 96% de tot allò que el calendari de desplegament preveia per a aquesta data. No parlem d'una declaració de bones intencions: parlem d'un full de ruta amb mesures concretes i amb dates concretes, que es van desplegant", ha afegit.
Educació ha dit que, dins de les mesures amb major grau de desplegament, figuren el desenvolupament normatiu i pressupostari del pacte, amb un 100%; la millora o adequació de les condicions retributives dels TEEI, personal d'escola inclusiva, guarderies i PAS, amb el 100%, i pernoctacions, que es troba al 80%, a l'espera d'establir el mecanisme de cobrament de la compensació a l'octubre.
El departament ha dit que de cara a principis de 2027 es preveu que es pugui lliurar el diagnòstic de complexitat de centre per poder ordenar la priorització de les ràtios i de recursos d'inclusió pel curs 2027-2028.
Giménez ha dit que aquest estudi és "fonamental" per saber amb precisió on estan les necessitats, i ha assegurat que actualitzar els criteris de complexitat no és un exercici estadístic si no la condició prèvia perquè cada centre rebi el que necessiti.
El secretari ha aplaudit la redacció del protocol de desconnexió digital, "una reivindicació antiga del professorat, que deixa de ser una declaració d'intencions", que fixa que fora de l'horari laboral un docent no està obligat a respondre correus, missatges i trucades.
SINDICATS
Des dels sindicats, Ignasi Fernández (Aspepc·Sps) ha assegurat que les mesures presentades pel departament per a l'inici de curs són benvingudes, però diu que "no ataquen a fons" el que consideren el problema que és la reforma integral del currículum.
Fernández ha reclamat les instruccions que van rebre els centres educatius per a les proves PISA perquè "no pot tornar a passar".
Esther Vila (CC.OO.) ha celebrat començar el curs amb aquesta reunió de la comissió de seguiment per repassar les mesures, i ha dit que la xifra de compliment és molt bona, però que no es pot "baixar la guàrdia".
Tant CC.OO. com Lorena Martínez (UGT) han aplaudit que s'avanci en el cobrament de les pernoctacions i el protocol de desconnexió digital, al que la representant de CC.OO. ha afegit l'inici del cobrament del complement de millora pactat.